Beşiktaş'ın Gaziantep'e 3-1 kaybettiği maçta kırmızı kart gören 18 yaşındaki genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, 2 maç ceza almıştı.



Konuyla ilgili olarak itirazda bulunan yönetim, Ersin'in cezasının 1'e indirilmesini bekliyor. Eğer beklenen olursa yetenekli file bekçisi, cumartesi günü Başakşehir maçında forma giyemeyecek ancak gelecek hafta Fenerbahçe'yle Kadıköy'de oynanacak mücadelede sahada olacak.



Beşiktaş altyapısından yetişen 19 yaşındaki genç file bekçisi, bu sezon görev aldığı 8 maçta 13 gol yedi, 1 maçta ise kalesini gole kapattı.





