Beşiktaş, Ersin için tüm şartlarını sıraladı!

Beşiktaş, gösterdiği başarılı performans sonrası Avrupa kulüplerinin radarına giren Ersin Destanoğlu'nun ayrılığına yeşil ışık yaktı.



21 yaşındaki eldivenin menajerine kulüplerle görüşmelere başlayabilecekleri iletildi. Fransa'dan Lyon ve Nice, Hollanda'dan Ajax, İtalya'dan da Torino'nun ilgilendiği Ersin için siyah-beyazlıların belirlediği taban rakam ise 7 milyon Euro. Ayrıca, sonraki satıştan da pay istenecek.





Peşin olarak bu rakamın getirilmesi ve belli bir oranda sonraki satıştan pay karşılığında Ersin'in gidişine onay verilecek.



YERİNE TRANSFER YAPILMAYACAK



Kartal, genç file bekçisinin Avrupa'ya transfer olması durumunda kaleye takviye yapmayacak. Ağır bir sakatlık atlatan ve yeni sezona hazırlanan Mert Günok, Beşiktaş'ın yeni 1 numarası olacak. Yedek kulübesinde ise 18 yaşındaki Emre Bilgin bekleyecek.



Bu arada Utku Yuvakuran ile ilgili karar sezon başı kampında verilecek.



