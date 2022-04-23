Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, şampiyonluk için sahaya çıkacak

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, ligin 23. haftasında konuk edeceği Beykoz Belediyespor karşısında şampiyonluğu garantilemek için galibiyet arayacak.
Siyah-beyazlı takım, 24 Nisan Pazar günü saat 20.30'da ikinci sıradaki Beykoz Belediyespor'u Süleyman Seba Spor Salonu'nda konuk edecek.
Beşiktaş, yarınki karşılaşmayı kazandığı takdirde Erkekler Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonun bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
Geride kalan 18 haftada 17 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Beşiktaş, topladığı 35 puanla ligde namağlup zirvede yer alıyor.
Beykoz Belediyespor ise 15 galibiyet, 1 beraberlik 2 yenilgi sonunda 31 puan elde etti. Beşiktaş, rakibini yendiği takdirde puanını 37'ye yükseltecek ve şampiyonluğu garantileyecek.
- 16. şampiyonluk için sahaya çıkacak
Beşiktaş, Beykoz Belediyespor'u yendiği takdirde 16. şampiyonluğa ulaşacak.
Tarihinde ilk şampiyonluğu 1980-1981 sezonunda elde eden siyah-beyazlı takım, bir sonraki sezon aynı başarıyı gösterdi.
2004-2005 sezonunda bir kez daha şampiyon olan Beşiktaş, 2006-2007'de dördüncü kez mutlu sona ulaştı.
Beşiktaş, 2008-2009'dan 2018-2019 sezonuna kadar üst üste 11 kez şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza attı.
Geçen sezon şampiyon Spor Toto'nun gerisinde kalan siyah-beyazlı ekip, bir sezonluk aranın ardından şampiyonluğa ulaşacak.
- Şampiyonluklar
Erkekler Süper Ligi'nde sezonlara göre şampiyonluklar şöyle
Not: 2019-2020 sezonu yeni tip koronavirüs salgınından dolayı tamamlanamadı.
Siyah-beyazlı takım, 24 Nisan Pazar günü saat 20.30'da ikinci sıradaki Beykoz Belediyespor'u Süleyman Seba Spor Salonu'nda konuk edecek.
Beşiktaş, yarınki karşılaşmayı kazandığı takdirde Erkekler Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonun bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
Geride kalan 18 haftada 17 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Beşiktaş, topladığı 35 puanla ligde namağlup zirvede yer alıyor.
Beykoz Belediyespor ise 15 galibiyet, 1 beraberlik 2 yenilgi sonunda 31 puan elde etti. Beşiktaş, rakibini yendiği takdirde puanını 37'ye yükseltecek ve şampiyonluğu garantileyecek.
- 16. şampiyonluk için sahaya çıkacak
Beşiktaş, Beykoz Belediyespor'u yendiği takdirde 16. şampiyonluğa ulaşacak.
Tarihinde ilk şampiyonluğu 1980-1981 sezonunda elde eden siyah-beyazlı takım, bir sonraki sezon aynı başarıyı gösterdi.
2004-2005 sezonunda bir kez daha şampiyon olan Beşiktaş, 2006-2007'de dördüncü kez mutlu sona ulaştı.
Beşiktaş, 2008-2009'dan 2018-2019 sezonuna kadar üst üste 11 kez şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza attı.
Geçen sezon şampiyon Spor Toto'nun gerisinde kalan siyah-beyazlı ekip, bir sezonluk aranın ardından şampiyonluğa ulaşacak.
- Şampiyonluklar
Erkekler Süper Ligi'nde sezonlara göre şampiyonluklar şöyle
| 1978-1979 MTA
| 1979-1980 MTA
| 1980-1981 Beşiktaş
| 1981-1982 Beşiktaş
| 1982-1983 İstanbul Bankası Yenişehir
| 1983-1984 İstanbul Bankası Yenişehir
| 1984-1985 Hortaş Yenişehir
| 1985-1986 TİY Erkutspor
| 1986-1987 Halk Bankası
| 1987-1988 Halk Bankası
| 1988-1989 Arçelik
| 1989-1990 ETİ Bisküvileri
| 1990-1991 ETİ Bisküvileri
| 1991-1992 Halk Bankası
| 1992-1993 Eskişehir ETİ
| 1993-1994 Halk Bankası
| 1994-1995 Çankaya Belediyesi
| 1995-1996 Çankaya Belediyesi
| 1996-1997 Çankaya Belediyesi
| 1997-1998 ASKİ
| 1998-1999 Çankaya Belediyesi
| 1999-2000 ASKİ
| 2000-2001 ASKİ
| 2001-2002 ASKİ
| 2002-2003 ASKİ
| 2003-2004 ASKİ
| 2004-2005 Beşiktaş
| 2005-2006 Maliye Milli Piyango
| 2006-2007 Beşiktaş
| 2007-2008 İzmir Büyükşehir Belediyespor
| 2008-2009 Beşiktaş
| 2009-2010 Beşiktaş
| 2010-2011 Beşiktaş
| 2011-2012 Beşiktaş
| 2012-2013 Beşiktaş
| 2013-2014 Beşiktaş
| 2014-2015 Beşiktaş
| 2015-2016 Beşiktaş Mogaz
| 2016-2017 Beşiktaş Mogaz
| 2017-2018 Beşiktaş Mogaz
| 2018-2019 Beşiktaş Mogaz
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