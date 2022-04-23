Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, şampiyonluk için sahaya çıkacak

1978-1979 MTA



1979-1980 MTA



1980-1981 Beşiktaş



1981-1982 Beşiktaş



1982-1983 İstanbul Bankası Yenişehir



1983-1984 İstanbul Bankası Yenişehir



1984-1985 Hortaş Yenişehir



1985-1986 TİY Erkutspor



1986-1987 Halk Bankası



1987-1988 Halk Bankası



1988-1989 Arçelik



1989-1990 ETİ Bisküvileri



1990-1991 ETİ Bisküvileri



1991-1992 Halk Bankası



1992-1993 Eskişehir ETİ



1993-1994 Halk Bankası



1994-1995 Çankaya Belediyesi



1995-1996 Çankaya Belediyesi



1996-1997 Çankaya Belediyesi



1997-1998 ASKİ



1998-1999 Çankaya Belediyesi



1999-2000 ASKİ



2000-2001 ASKİ



2001-2002 ASKİ



2002-2003 ASKİ



2003-2004 ASKİ



2004-2005 Beşiktaş



2005-2006 Maliye Milli Piyango



2006-2007 Beşiktaş



2007-2008 İzmir Büyükşehir Belediyespor



2008-2009 Beşiktaş



2009-2010 Beşiktaş



2010-2011 Beşiktaş



2011-2012 Beşiktaş



2012-2013 Beşiktaş



2013-2014 Beşiktaş



2014-2015 Beşiktaş



2015-2016 Beşiktaş Mogaz



2016-2017 Beşiktaş Mogaz



2017-2018 Beşiktaş Mogaz



2018-2019 Beşiktaş Mogaz



2020-2021 Spor Toto

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, ligin 23. haftasında konuk edeceği Beykoz Belediyespor karşısında şampiyonluğu garantilemek için galibiyet arayacak.Siyah-beyazlı takım, 24 Nisan Pazar günü saat 20.30'da ikinci sıradaki Beykoz Belediyespor'u Süleyman Seba Spor Salonu'nda konuk edecek.Beşiktaş, yarınki karşılaşmayı kazandığı takdirde Erkekler Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonun bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.Geride kalan 18 haftada 17 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Beşiktaş, topladığı 35 puanla ligde namağlup zirvede yer alıyor.Beykoz Belediyespor ise 15 galibiyet, 1 beraberlik 2 yenilgi sonunda 31 puan elde etti. Beşiktaş, rakibini yendiği takdirde puanını 37'ye yükseltecek ve şampiyonluğu garantileyecek.Beşiktaş, Beykoz Belediyespor'u yendiği takdirde 16. şampiyonluğa ulaşacak.Tarihinde ilk şampiyonluğu 1980-1981 sezonunda elde eden siyah-beyazlı takım, bir sonraki sezon aynı başarıyı gösterdi.2004-2005 sezonunda bir kez daha şampiyon olan Beşiktaş, 2006-2007'de dördüncü kez mutlu sona ulaştı.Beşiktaş, 2008-2009'dan 2018-2019 sezonuna kadar üst üste 11 kez şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza attı.Geçen sezon şampiyon Spor Toto'nun gerisinde kalan siyah-beyazlı ekip, bir sezonluk aranın ardından şampiyonluğa ulaşacak.Erkekler Süper Ligi'nde sezonlara göre şampiyonluklar şöyleNot: 2019-2020 sezonu yeni tip koronavirüs salgınından dolayı tamamlanamadı.