Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, İsrail temsilcisiyle eşleşti

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Kupası 2. turunda İsrail temsilcisi Holon Yuvalim ile eşleşti.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, İsrail temsilcisiyle eşleşti
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20 Eylül 2021 16:46
Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı'nın EHF Kupası 2. turundaki rakibi İsrail temsilcisi Holon Yuvalim oldu.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre EHF Kupası ilk turunda Trepca'yı eleyen siyah-beyazlı ekip, 2. turda İsrail temsilcisi Holon Yuvalim ile eşleşti.

Beşiktaş, rakibiyle ilk maçı 16 Ekim'de İstanbul'da oynayacak. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 23 Ekim'de yapılacak.


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