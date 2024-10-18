Beşiktaş Erkek Hentbol, HC Dinamo Pancevo takımını ağırlayacak

"Beşiktaş, EHF Avrupa Kupası'nda 19 Ekim Cumartesi günü HC Dinamo Pancevo'yu konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Erkek Hentbol, HC Dinamo Pancevo takımını ağırlayacak
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18 Ekim 2024 14:38
Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası ikinci tur ilk maçında 19 Ekim Cumartesi günü Sırbistan temsilcisi HC Dinamo Pancevo'yu ağırlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynayacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı ise 26 Ekim'de Sırbistan'da yapılacak.

Organizasyona Beşiktaş gibi ikinci turdan dahil olan Beykoz Belediyespor ise Romanya'nın CS Minaur Baia Mare takımı ile maçlarını 25-26 Ekim tarihlerinde deplasmanda oynayacak.

 
 
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