Beşiktaş, Enzo Roco'nun menajerini çağırdı

Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın planları arasında yer almayan Enzo Roco'yu takımdan göndermek için harekete geçti.



Siyah-beyazlı yönetim, takımdan ayrılmasını istediği Enzo Roco'nun menajerini İstanbul'a davet etti.



Ödeme planlaması konusunda belli bir aşama kaydeden Beşiktaş yönetimi, son detayları Enzo Roco'nun menajeri ile görüşecek.



Yapılan bu görüşmelerin ardından Enzo Roco ile yollar ayrılacak.



