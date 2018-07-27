Beşiktaş, Enzo Roco ve Umut Nayir transferlerini açıkladı

Umut Nayir için Osmanlıspor ile 250 bin Euro bonservis bedelinde anlaşan siyah-beyazlılar oyuncunun kendisi ile de Türk Lirası üzerinden sözleşme yaptı. Beşiktaş, 25 yaşındaki futbolcuya ilk sezon için 1 milyon 750 bin TL ödeyecek.

ENZO ROCO KİMDİR?

UMUT NAYİR KİMDİR?

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, 26 yaşındaki Şilili stoper'nun ve'dan kadrosuna kattığı'in transferini resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar, "" mesajıyla Şilili oyuncunun, "Beşiktaşımıza hoş geldin Umut Nayır" mesajıyla da Umut'un transferini duyurdu.Geçen sezonu Meksika takımlarından Cruz Azul'da geçiren Enzo Roco'nun, serbest statüsünde olduğu için bonservis sorunu bulunmuyor. Roco'nun 1.2 milyon Euro yıllık ücret alacağı öğrenildi.16 Ağustos 1992 doğumlu Enzo Roco, futbol hayatına Catolica U19 takımında başladı. Daha sonra Universidad de Catolica takımında profesyonel olan 1.91 boyundaki Enzo Roco, ilk yurtdışı deneyimini La Liga takımlarından Elche'de yaşadı. Elche'deki performansıyla dikkat çeken Roco, Şili takımlarından O'Higgins'e imza attı ve ardından Espanyol'a kiralandı. Enzo Roco son olarak Cruz Azul'e satın alma opsiyonuyla kiralandı. Roco, Cruz Azul'de devam etmek istemedi ve bunun üzerine istenmesine rağmen Cruz Azul satın alma opsiyonunu kullanmadı. Serbest kalan Enzo Roco, Beşiktaş'tan gelen 3+1 yıllık teklifi kabul etti.Umut Nayir kariyerinde Spor Toto 1. Lig'de oynadığı 89 maçta 32 gol attı ve 4 asist yaptı. Umut Nayir , Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta 48 maçta 27 gol attı. Umut Nayır, Türkiye Kupası'nda ise 18 maçta 10 gol attı. Umut Nayir Süper Lig'de 9 maçta 1 gol attı. Umut Nayir , TFF 2. Lig play-off'ta 4 maçta 2 gol attı. Umut Nayir , Spor Toto 1. Lig play-off'ta 3 maçta 2 gol attı. 28 Haziran 1993 yılında Kayseri'de dünyaya gelen Mehmet Umut Nayir 1.91 boyunca santrafor olarak görev yapıyor.