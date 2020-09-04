Beşiktaş Enzo Roco ile anlaşamıyor

Siyah- Beyazlılar, Enzo Roco ile masaya oturdu ancak Şilili oyuncu sözleşme feshi için alacaklarının büyük bir kısmını istedi.

Beşiktaş Enzo Roco ile anlaşamıyor
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04 Eylül 2020 10:06
Beşiktaş, Atletico Madrid'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Francisco Montero'ya henüz lisans çıkaramadı.

İspanyol oyuncuyu kadroya kaydetmek için en az bir yabancı futbolcusuyla yollarını ayırması gereken Siyah- Beyazlılar, bir başka savunmacısı Enzo Roco ile masaya oturdu. Şilili oyuncu sözleşme feshi için alacaklarının büyük bir kısmını isteyince görüşmeler durma noktasına geldi. Yönetim, 28 yaşındaki oyuncuyla yollarını ayırmak için orta yol arıyor



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