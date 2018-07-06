Beşiktaş Enes için teklif yaptı

Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor... Kartal forvet transferi için arayışlarını sürdürürken yönetim Teknik Direktör Şenol Güneş'in isteği üzerine rotayı Villarreal'de oynayan Enes Ünal'a çevirdi.Bu oyuncunun kiralanması için İspanyol kulübüne teklif yapan yönetim gelecek olan cevaba odaklandı.Şenol Güneş'in Bursaspor'u çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan Enes Ünal'ın Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği ve gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın bu transferi büyük bir gizlilik içinde sürdürdüğü ve genç golcü Enes Ünal için şartları sonuna kadar zorladığı gelen bilgiler arasında...