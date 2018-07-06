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Beşiktaş Enes için teklif yaptı

Beşiktaş Yönetimi, Villarreal'e Enes Ünal'ı kiralamak için ilk teklifi yaptı.

Kaynak: Takvim
Beşiktaş Enes için teklif yaptı
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06 Temmuz 2018 05:20
Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor... Kartal forvet transferi için arayışlarını sürdürürken yönetim Teknik Direktör Şenol Güneş'in isteği üzerine rotayı Villarreal'de oynayan Enes Ünal'a çevirdi.

Bu oyuncunun kiralanması için İspanyol kulübüne teklif yapan yönetim gelecek olan cevaba odaklandı.

ESKİ ÖĞRENCİSİ

Şenol Güneş'in Bursaspor'u çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan Enes Ünal'ın Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği ve gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın bu transferi büyük bir gizlilik içinde sürdürdüğü ve genç golcü Enes Ünal için şartları sonuna kadar zorladığı gelen bilgiler arasında...



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