Bu hafta Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş bu sezonun ilk devresinde en fazla sıkıntı yaşadığı döneme giriyor. Siyah beyazlı takım ilk yarıda ilk 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan toplayarak liderlik koltuğunda yer aldığı 5. haftanın ardından ilk mağlubiyetini Başakşehir karşısında 1-0'lık skorla almış ve namağlup unvanını yitirmişti. Kartal ardından üst üste puan kayıpları yaşamış ve bir anda zirvenin uzağından kalmıştı.
ÜMRANİYE GALİBİYETİ İLE KENDİNE GELMİŞTİ
Beşiktaş, Başakşehir karşılaşmasının ardından, sonraki haftalarda İstanbulspor (2-2), Fenerbahçe (0- 0), Giresunspor (1-0), Trabzonspor (2-2) ve Hatayspor (1-2) maçlarını oynarken, 6 haftalık süreçte 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi elde ederek 12 puan kaybetmişti. Siyah beyazlı takım bu kayıpların ardından puan cetvelinde 5. sıraya kadar gerilerken, bu kötü gidişe Ümraniyespor karşısında 5-2'lik galibiyetle dur demişti.
ÜMRANİYE GALİBİYETİ İLE KENDİNE GELMİŞTİ
Beşiktaş, Başakşehir karşılaşmasının ardından, sonraki haftalarda İstanbulspor (2-2), Fenerbahçe (0- 0), Giresunspor (1-0), Trabzonspor (2-2) ve Hatayspor (1-2) maçlarını oynarken, 6 haftalık süreçte 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi elde ederek 12 puan kaybetmişti. Siyah beyazlı takım bu kayıpların ardından puan cetvelinde 5. sıraya kadar gerilerken, bu kötü gidişe Ümraniyespor karşısında 5-2'lik galibiyetle dur demişti.