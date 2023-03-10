Bu hafta Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş bu sezonun ilk devresinde en fazla sıkıntı yaşadığı döneme giriyor. Siyah beyazlı takım ilk yarıda ilk 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan toplayarak liderlik koltuğunda yer aldığı 5. haftanın ardından ilk mağlubiyetini Başakşehir karşısında 1-0'lık skorla almış ve namağlup unvanını yitirmişti. Kartal ardından üst üste puan kayıpları yaşamış ve bir anda zirvenin uzağından kalmıştı.Beşiktaş, Başakşehir karşılaşmasının ardından, sonraki haftalarda İstanbulspor (2-2), Fenerbahçe (0- 0), Giresunspor (1-0), Trabzonspor (2-2) ve Hatayspor (1-2) maçlarını oynarken, 6 haftalık süreçte 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi elde ederek 12 puan kaybetmişti. Siyah beyazlı takım bu kayıpların ardından puan cetvelinde 5. sıraya kadar gerilerken, bu kötü gidişe Ümraniyespor karşısında 5-2'lik galibiyetle dur demişti.