Beşiktaş, Emrecan Bulut'u renklerine bağladı

Beşiktaş Kulübü, Somaspor'da forma giyen Emrecan Bulut'un transfer edildiğini açıkladı.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, Emrecan Bulut'u renklerine bağladı
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01 Temmuz 2023 17:16
Son güncelleme 01 Temmuz 2023 17:17
Beşiktaş, yaz transfer döneminin ilk transferini yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Somaspor forması giyen kanat oyuncusu Emrecan Bulut'un kadroya katıldığı açıklandı. 

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;
"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Emrecan Bulut'un transferi için Somaspor'la anlaşmaya varmıştır. Emrecan Bulut'la 4+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Emrecan Bulut'a şanlı formamızla üstün başarılar dileriz."

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