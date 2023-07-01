Beşiktaş, Emrecan Bulut'u renklerine bağladı

Beşiktaş, yaz transfer döneminin ilk transferini yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Somaspor forması giyen kanat oyuncusu Emrecan Bulut'un kadroya katıldığı açıklandı.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması;
"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Emrecan Bulut'un transferi için Somaspor'la anlaşmaya varmıştır. Emrecan Bulut'la 4+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Emrecan Bulut'a şanlı formamızla üstün başarılar dileriz."
Kulüpten yapılan açıklamada, Somaspor forması giyen kanat oyuncusu Emrecan Bulut'un kadroya katıldığı açıklandı.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması;
"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Emrecan Bulut'un transferi için Somaspor'la anlaşmaya varmıştır. Emrecan Bulut'la 4+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Emrecan Bulut'a şanlı formamızla üstün başarılar dileriz."
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