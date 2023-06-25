Beşiktaş, Emrecan Bulut ile anlaşma sağladı

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yaz döneminin ilk hamlesini yapmaya hazırlanıyor.
Sports Digitale'nin haberine göre; Beşiktaş, 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emrecan Bulut'un transferi için kulübü Somaspor ile anlaşma sağladı.
Galatasaray'ın da ilgilendiği Emrecan geçtiğimiz sezon Somaspor formasıyla 16 gole imza atmıştı.
Sports Digitale'nin haberine göre; Beşiktaş, 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emrecan Bulut'un transferi için kulübü Somaspor ile anlaşma sağladı.
Galatasaray'ın da ilgilendiği Emrecan geçtiğimiz sezon Somaspor formasıyla 16 gole imza atmıştı.