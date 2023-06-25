Beşiktaş, Emrecan Bulut ile anlaşma sağladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Somaspor'da forma giyen Emrecan Bulut için kulübü ile anlaşma sağladı.

, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş, Emrecan Bulut ile anlaşma sağladı
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25 Haziran 2023 16:25
Son güncelleme 25 Haziran 2023 16:35
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yaz döneminin ilk hamlesini yapmaya hazırlanıyor.

Sports Digitale'nin haberine göre; Beşiktaş, 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emrecan Bulut'un transferi için kulübü Somaspor ile anlaşma sağladı.

Galatasaray'ın da ilgilendiği Emrecan geçtiğimiz sezon Somaspor formasıyla 16 gole imza atmıştı.



 
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