Beşiktaş Emlakjet, Wolves'a konuk olacak

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 4. maçında salı günü Litvanya ekibi Wolves'a konuk olacak.
Avia Solutions Group Arena'da oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Siyah-beyazlılar, grupta oynadığı son karşılaşmada Cedevita Olimpija'yı 73-66 mağlup etmişti. Wolves Vilnius ise grupta oynadığı iki karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.
Avia Solutions Group Arena'da oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Siyah-beyazlılar, grupta oynadığı son karşılaşmada Cedevita Olimpija'yı 73-66 mağlup etmişti. Wolves Vilnius ise grupta oynadığı iki karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.