Beşiktaş Emlakjet, Wolves'a konuk olacak

EuroCup A Grubu'nda yer alan Beşiktaş Emlakjet, 4. hafta maçında Litvanya ekibi Wolves'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Emlakjet, Wolves'a konuk olacak
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23 Ekim 2023 14:10
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 4. maçında salı günü Litvanya ekibi Wolves'a konuk olacak.

Avia Solutions Group Arena'da oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Siyah-beyazlılar, grupta oynadığı son karşılaşmada Cedevita Olimpija'yı 73-66 mağlup etmişti. Wolves Vilnius ise grupta oynadığı iki karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.

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