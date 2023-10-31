Beşiktaş Emlakjet, Umana Reyer'i konuk edecek!

Beşiktaş Emlakjet, BKT Avrupa Kupası'nda çarşamba günü Umana Reyer'i ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Emlakjet, Umana Reyer'i konuk edecek!
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31 Ekim 2023 13:36
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 5. haftasında çarşamba günü İtalya'nın Umana Reyer ekibini konuk edecek.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş Emlakjet, grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı.

Umana Reyer ise çıktığı 4 karşılaşmanın birini kazanırken, 3'ünde mağlup oldu.

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