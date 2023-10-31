Beşiktaş Emlakjet, Umana Reyer'i konuk edecek!

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 5. haftasında çarşamba günü İtalya'nın Umana Reyer ekibini konuk edecek.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Beşiktaş Emlakjet, grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı.
Umana Reyer ise çıktığı 4 karşılaşmanın birini kazanırken, 3'ünde mağlup oldu.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Beşiktaş Emlakjet, grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı.
Umana Reyer ise çıktığı 4 karşılaşmanın birini kazanırken, 3'ünde mağlup oldu.