Beşiktaş Emlakjet toparlanamıyor

Beşiktaş Emlakjet, Onvo Büyükçekmece deplasmanında yenildi ve üst üste 3. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Emlakjet toparlanamıyor
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13 Ocak 2023 21:21
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Onvo Büyükçekmece, Beşiktaş Emlakjet'i 82-69 mağlup etti.

Siyah beyazlılar, üst üste 3. maçından mağlup ayrıldı.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Kaan Büyükçil, Hüseyin Çelik, Fatih Güler

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 8, Sajus 16, Rivers 26, Weber 7, Can Maxim Mutaf 2, Harris 10, Tayfun Erülkü 11, Yesukan Onar 2, Metehan Akyel, Mehmet Fırat Alemdaroğlu

Beşiktaş Emlakjet: Orelik 18, McCormack 10, Usher 20, Rich 3, Ömercan İlyasoğlu, Okben Ulubay 6, Mooney 7, Burak Can Yıldızlı, Akif Egemen Güven 5

1. Periyot: 12-16

Devre: 39-27

3. Periyot: 57-52

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