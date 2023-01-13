Beşiktaş Emlakjet toparlanamıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Onvo Büyükçekmece, Beşiktaş Emlakjet'i 82-69 mağlup etti.
Siyah beyazlılar, üst üste 3. maçından mağlup ayrıldı.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Kaan Büyükçil, Hüseyin Çelik, Fatih Güler
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 8, Sajus 16, Rivers 26, Weber 7, Can Maxim Mutaf 2, Harris 10, Tayfun Erülkü 11, Yesukan Onar 2, Metehan Akyel, Mehmet Fırat Alemdaroğlu
Beşiktaş Emlakjet: Orelik 18, McCormack 10, Usher 20, Rich 3, Ömercan İlyasoğlu, Okben Ulubay 6, Mooney 7, Burak Can Yıldızlı, Akif Egemen Güven 5
1. Periyot: 12-16
Devre: 39-27
3. Periyot: 57-52
Siyah beyazlılar, üst üste 3. maçından mağlup ayrıldı.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Kaan Büyükçil, Hüseyin Çelik, Fatih Güler
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 8, Sajus 16, Rivers 26, Weber 7, Can Maxim Mutaf 2, Harris 10, Tayfun Erülkü 11, Yesukan Onar 2, Metehan Akyel, Mehmet Fırat Alemdaroğlu
Beşiktaş Emlakjet: Orelik 18, McCormack 10, Usher 20, Rich 3, Ömercan İlyasoğlu, Okben Ulubay 6, Mooney 7, Burak Can Yıldızlı, Akif Egemen Güven 5
1. Periyot: 12-16
Devre: 39-27
3. Periyot: 57-52
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