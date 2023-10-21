Beşiktaş Emlakjet'ten ikinci galibiyet!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş Emlakjet, konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 79-58 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Emlakjet'ten ikinci galibiyet!
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21 Ekim 2023 17:32
Son güncelleme 21 Ekim 2023 17:39
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş Emlakjet, Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni konuk etti.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 79-58 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 4 haftada 2. galibiyetini aldı. Yukatel Merkezefendi Belediyesi ise 4. kez yenildi.

1.P: Beşiktaş Emlakjet 28 - 16 Yukatel Merkezefendi Belediyesi
2.P: Beşiktaş Emlakjet 18 - 13 Yukatel Merkezefendi Belediyesi
3.P: Beşiktaş Emlakjet 21 - 19 Yukatel Merkezefendi Belediyesi
4.P: Beşiktaş Emlakjet 12 - 10 Yukatel Merkezefendi Belediyesi

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