Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş Emlakjet, Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni konuk etti.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 79-58 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 4 haftada 2. galibiyetini aldı. Yukatel Merkezefendi Belediyesi ise 4. kez yenildi.
1.P: Beşiktaş Emlakjet 28 - 16 Yukatel Merkezefendi Belediyesi
2.P: Beşiktaş Emlakjet 18 - 13 Yukatel Merkezefendi Belediyesi
3.P: Beşiktaş Emlakjet 21 - 19 Yukatel Merkezefendi Belediyesi
4.P: Beşiktaş Emlakjet 12 - 10 Yukatel Merkezefendi Belediyesi
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 79-58 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 4 haftada 2. galibiyetini aldı. Yukatel Merkezefendi Belediyesi ise 4. kez yenildi.
1.P: Beşiktaş Emlakjet 28 - 16 Yukatel Merkezefendi Belediyesi
2.P: Beşiktaş Emlakjet 18 - 13 Yukatel Merkezefendi Belediyesi
3.P: Beşiktaş Emlakjet 21 - 19 Yukatel Merkezefendi Belediyesi
4.P: Beşiktaş Emlakjet 12 - 10 Yukatel Merkezefendi Belediyesi