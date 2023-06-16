Beşiktaş Emlakjet'te Koç Igor Milicic dönemi sona erdi!

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımında koç Igor Milicic ile yollar ayrıldı.
Hırvat antrenör, görevinden ayrıldığını açıkladı. Milicic, geçtiğimiz Aralık ayında Ahmet Kandemir'den görevi devralarak takımın başına geçmişti.
Başarısız bir sezon geçiren Beşiktaş Emlakjet küme düşme tehlikesinden son maçta kurtulmuştu.
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı'nda gelecek sezon adına kurmaylar çalışmalarına başladı.
Hırvat antrenör, görevinden ayrıldığını açıkladı. Milicic, geçtiğimiz Aralık ayında Ahmet Kandemir'den görevi devralarak takımın başına geçmişti.
Başarısız bir sezon geçiren Beşiktaş Emlakjet küme düşme tehlikesinden son maçta kurtulmuştu.
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı'nda gelecek sezon adına kurmaylar çalışmalarına başladı.
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