Beşiktaş Emlakjet'te Koç Igor Milicic dönemi sona erdi!

Basketbol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş Emlakjet'te, Igor Milicic başantrenörlük görevinden ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Emlakjet'te Koç Igor Milicic dönemi sona erdi!
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16 Haziran 2023 12:41
Son güncelleme 16 Haziran 2023 12:42
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımında koç Igor Milicic ile yollar ayrıldı.

Hırvat antrenör, görevinden ayrıldığını açıkladı. Milicic, geçtiğimiz Aralık ayında Ahmet Kandemir'den görevi devralarak takımın başına geçmişti.

Başarısız bir sezon geçiren Beşiktaş Emlakjet küme düşme tehlikesinden son maçta kurtulmuştu. 

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı'nda gelecek sezon adına kurmaylar çalışmalarına başladı.


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