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Beşiktaş Emlakjet'te istifa!

Beşiktaş Emlakjet Başantrenörü Ahmet Kandemir, Yukatel Merkezefendi Belediyesi karşısında alınan mağlubiyet sonrası istifa etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Emlakjet'te istifa!
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03 Aralık 2022 15:45
Beşiktaş Emlakjet erkek basketbol takımı, Yukatel Merkezefendi Belediyesi karşısında 75-74 mağlup oldu

Son çeyreğe 14 sayı önde giren ve 8 saniye kala gelen üçlükle alınan mağlubiyet sonrası Beşiktaş Emlakjet Başantrenörü Ahmet Kandemir İstifa etti.

Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde Ahmet Kandemir'in istifasını resmi olarak duyurması bekleniyor.

Son 3 maçını kaybeden Ahmet Kandemir yönetimindeki Beşiktaş, 9. maçında 7. yenilgisini aldı.

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