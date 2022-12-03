Beşiktaş Emlakjet'te istifa!

Beşiktaş Emlakjet erkek basketbol takımı, Yukatel Merkezefendi Belediyesi karşısında 75-74 mağlup oldu
Son çeyreğe 14 sayı önde giren ve 8 saniye kala gelen üçlükle alınan mağlubiyet sonrası Beşiktaş Emlakjet Başantrenörü Ahmet Kandemir İstifa etti.
Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde Ahmet Kandemir'in istifasını resmi olarak duyurması bekleniyor.
Son 3 maçını kaybeden Ahmet Kandemir yönetimindeki Beşiktaş, 9. maçında 7. yenilgisini aldı.
Son çeyreğe 14 sayı önde giren ve 8 saniye kala gelen üçlükle alınan mağlubiyet sonrası Beşiktaş Emlakjet Başantrenörü Ahmet Kandemir İstifa etti.
Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde Ahmet Kandemir'in istifasını resmi olarak duyurması bekleniyor.
Son 3 maçını kaybeden Ahmet Kandemir yönetimindeki Beşiktaş, 9. maçında 7. yenilgisini aldı.
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