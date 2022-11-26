X

Beşiktaş Emlakjet, sahasında kaybetti

Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom'a 91-75 kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş Emlakjet, sahasında kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Kasım 2022 18:37
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş Emlakjet, Türk Telekom'a 91-75 mağlup oldu.

Bu sonuçla Beşiktaş, ligde 7. maçında 5. kez kaybetti. Türk Telekom ise 7. galibiyetini aldı.

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu, İsmail Binbir

Beşiktaş Emlakjet: McCormack 17, Mooney 7, Rich 2, Orelik 7, Okben Ulubay 15, Usher 19, Yiğit Onan 2, Yağız Aksu 1, Burak Can Yıldızlı 5

Türk Telekom: Rıdvan Öncel 12, Jones 20, Semih Erden 4, Berk Demir, Taylor 21, Grant 9, Alihan Demir 2, Erkan Yılmaz 10, Sestina 11, Bouteille 2

1. Periyot: 23-20

Devre: 46-43

3. Periyot: 58-69

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ