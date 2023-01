Beşiktaş Emlakjet, sahasında kaybetti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Emlakjet'i 71-67 yendi.



Bahçeşehir Koleji bu sonuçla ligde 7. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş Emlakjet ise 11. kez mağlup oldu.



Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi



Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Erhan Gürsel



Beşiktaş Emlakjet: Orelik 3, Okben Ulubay 7, Usher 9, McCormack 6, Rich 11, Ömer Can İlyasoğlu 11, Mooney 17, Burak Can Yıldızlı 1, Egemen Güven 2, Efe Tahmaz



Bahçeşehir Koleji: Kartal Özmızrak 7, Berkay Candan, Smith 9, Muhammed Baygül 11, Boutsiele 13, Yiğit Arslan 24, Hall, Hadi Özdemir 5, Blazic 2, Gist



1. Periyot: 12-16



Devre: 29-29



3. Periyot: 42-54





