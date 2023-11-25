Beşiktaş Emlakjet, Pınar Karşıyaka'ya mağlup!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 9. haftasında Pınar Karşıyaka, Beşiktaş Emlakjet'i 94-85 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş Emlakjet, Pınar Karşıyaka'ya mağlup!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Kasım 2023 21:05
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 9. haftasında Pınar Karşıyaka, Beşiktaş Emlakjet'i 94-85 yendi.

İlk 5 dakikasını konuk ekibin 11-9 önde geçtiği müsabakada Hilliard ve Vitto Brown'la 15-13 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, periyodu 20-17 önde bitirdi.

İkinci periyodun başında daha etkili olan Pınar Karşıyaka, 16. dakika içinde aradaki farkı 7 sayıya kadar çıkardı: 31-24. Üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip soyunma odasına 37-35 önde gitti.

Üçüncü periyotta Carey ve McCollum'la etkili olan Pınar Karşıyaka, 27. dakikada farkı 14 sayıya kadar yükseltti: 59-45. Yeşil-kırmızılı ekip periyodu 68-56 üstün bitirdi.

Son periyotta Mathews'la 3 sayılık basketler bulan Beşiktaş Emlajket, 35. dakikada Egehan Arna'nın faul atışından bulduğu sayılarla 73-72 üstünlük kurdu. Pınar Karşıyaka, 79-77 tekrar öne geçtiği periyodun son dakikasına da 85-81 üstün girdi. Yeşil-kırmızılı ekip müsabakadan 94-85 galip ayrıldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, İsmail Binbir

Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 6, Thomas Akyazılı 4, Martin 9, Vitto Brown 5, Carey 24, McCollum 32, Furkan Haltalı 5, Hakan Sayılı 2, Deniz Kılıçlı, Hilliard 7, Mert Celep

Beşiktaş Emlakjet: Needham 7, Egehan Arna 12, Mitchell 10, Berkan Durmaz 3, Delgado 15, Mathews 16, Hammonds 11, Yağız Aksu, Berk Uğurlu 7, Yiğit Arslan 1, Kerem Kuthan Konan 3, Samet Yiğitoğlu

1. periyot: 20-17

Devre: 37-35

3. periyot: 68-56

5 faulle çıkanlar: 31.29 Berk Uğurlu, 38.25 Needham (Beşiktaş Emlakjet), 36.52 Vitto Brown (Pınar Karşıyaka)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery