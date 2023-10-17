Beşiktaş Emlakjet, Olimpija'yı konuk ediyor

Beşiktaş Emlakjet, BKT Avrupa Kupası'nda çarşamba günü Cedevita Olimpija'yı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Emlakjet, Olimpija'yı konuk ediyor
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17 Ekim 2023 14:34
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 3. maçında çarşamba günü sahasında Slovenya ekibi Cedevita Olimpija ile karşılaşacak.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma 20.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlı ekip grupta oynadığı ilk iki maçı kazandı. Slovenya ekibi ise ilk iki maçını kaybetti.

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