Beşiktaş Emlakjet, Letonya deplasmanında

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 11. hafta maçında 13 Aralık Çarşamba günü Letonya temsilcisi Prometey Slobozhanske'ye konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Emlakjet, Letonya deplasmanında
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12 Aralık 2023 16:31
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 11. hafta mücadelesinde 13 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Letonya temsilcisi Prometey Slobozhanske ile karşı karşıya gelecek.

Arena Riga'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Grupta şu ana kadar oynadığı 10 karşılaşmadan 6 galibiyet ve 4 mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, dördüncü sırada bulunuyor.

Oynadığı 10 maçta 5 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Prometey Slobozhanske grupta altıncı sırada yer alıyor.

İki ekip grup maçlarının ikinci haftasında İstanbul'da karşılaşmış ve Beşiktaş Emlakjet, rakibini 92-70 mağlup etmişti.

 
 
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