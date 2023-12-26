Beşiktaş Emlakjet'in konuğu Wolves Vilnius

Beşiktaş Emlakjet, BKT Avrupa Kupası'nda çarşamba günü Wolves Vilnius'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş Emlakjet'in konuğu Wolves Vilnius
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26 Aralık 2023 12:47
Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu'nda 13. hafta maçında Beşiktaş Emlakjet, çarşamba günü Litvanya ekibi Wolves Vilnius'u konuk edecek.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Organizasyonda oynadığı 12 maçta 7 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 5. sırada yer alıyor.

Yaptığı 11 müsabakanın 4'ünü kazanan ve 7'sinden mağlup ayrılan Wolves Vilnius ise 7. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında 4. haftada Litvanya'da oynanan karşılaşmayı Wolves Vilnius 90-88 kazanmıştı.

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