Beşiktaş Emlakjet'in konuğu London Lions

Beşiktaş Emlakjet, BKT Avrupa Kupası'nda Çarşamba günü London Lions'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Beşiktaş Emlakjet'in konuğu London Lions
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14 Kasım 2023 12:56
Son güncelleme 14 Kasım 2023 12:57
Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 7. hafta maçında Beşiktaş Emlakjet, Çarşamba günü sahasında İngiltere'nin London Lions takımı ile karşılaşacak.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Grupta oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya ikinci sırada girdi.

Oynadığı müsabakaların 4'ünü kazanan ve 2'sinden mağlup ayrılan London Lions ise 10 takımın yer aldığı grupta 4. basamakta yer alıyor.

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