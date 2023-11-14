Beşiktaş Emlakjet'in konuğu London Lions

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 7. hafta maçında Beşiktaş Emlakjet, Çarşamba günü sahasında İngiltere'nin London Lions takımı ile karşılaşacak.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Grupta oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya ikinci sırada girdi.
Oynadığı müsabakaların 4'ünü kazanan ve 2'sinden mağlup ayrılan London Lions ise 10 takımın yer aldığı grupta 4. basamakta yer alıyor.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Grupta oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya ikinci sırada girdi.
Oynadığı müsabakaların 4'ünü kazanan ve 2'sinden mağlup ayrılan London Lions ise 10 takımın yer aldığı grupta 4. basamakta yer alıyor.
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