Beşiktaş Emlakjet'e büyük darbe

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 29. haftasında Sinan Atalay'ın ekibi Bahçeşehir Koleji ile Igor Milicic'in yönetimindeki Beşiktaş Emlakjet karşı karşıya geldi.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi Bahçeşehir Koleji 86-83 kazanırken Muhammed Baygül 24 sayı 7 ribaunt 6 asist ile yıldızlaştı. Beşiktaş'ta ise Parker Jackson-Cartwright'ın 24 sayısı mağlubiyetin önüne geçemedi.



LİGDE KALMA YARIŞI KIZIŞTI



Ligde kalma yarışını yakından ilgilendiren bir diğer maçta ise Gaziantep Basketbol, Aliağa Petkimspor'a 80-79 mağlup oldu ve Beşiktaş Emlakjet, ligin son haftasına küme düşme hattında girmekten kurtuldu.



Ligde normal sezonun haftası öncesi 38 puanla 14. sırada bulunan Beşiktaş son haftada evinde Büyükçekmece'yi konuk ederken, yine 38 puanla 15. sırada bulunan Gaziantep Basketbol kendi sahasında Darüşşafaka ile karşılaşacak.



Beşiktaş kazanması durumunda ligde kalacak. Gaziantep, ligde kalmak için Darüşşafaka'yı yenip, Beşiktaş'ın kaybetmesini bekleyecek.



