Beşiktaş Emlakjet deplasmanda yenildi

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Emlakjet deplasmanda London Lions'a 93-72 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Emlakjet deplasmanda yenildi
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25 Ocak 2024 01:32
Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 16. haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda İngiltere'nin London Lions takımına 93-72 yenildi.

The Copperbox Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 18-17 üstün geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 47-33 önde gitti.

İkinci yarıda farkı koruyan ve son çeyreğe 68-50 önde giren London Lions, salondan 93-72 galip ayrıldı.

Ligde play-off turuna çıkmayı garantileyen Beşiktaş Emlakjet, 7. mağlubiyetini alırken, London Lions ise 11. galibiyetini elde etti.

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