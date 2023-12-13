Beşiktaş Emlakjet deplasmanda kayıp

BKT EuroCup A Grubu 11. Hafta maçında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda karşılaştığı Prometey Slobozhanske'ye 89-70 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş Emlakjet deplasmanda kayıp
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13 Aralık 2023 22:07
Son güncelleme 13 Aralık 2023 22:54
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 11. hafta mücadelesinde Ukrayna temsilcisi Prometey Slobozhanske'ye 89-70 yenildi.

Arena Riga'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-14 üstünlükle tamamlayan ev sahibi ekip soyunma odasına 45-40 önde girdi.

Üçüncü çeyreği 72-50'yle geçen Ukrayna temsilcisi mücadeleyi 89-70 kazandı.

Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'nın 12. haftasında 19 Aralık Salı günü Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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