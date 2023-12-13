Beşiktaş Emlakjet deplasmanda kayıp

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 11. hafta mücadelesinde Ukrayna temsilcisi Prometey Slobozhanske'ye 89-70 yenildi.
Arena Riga'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-14 üstünlükle tamamlayan ev sahibi ekip soyunma odasına 45-40 önde girdi.
Üçüncü çeyreği 72-50'yle geçen Ukrayna temsilcisi mücadeleyi 89-70 kazandı.
Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'nın 12. haftasında 19 Aralık Salı günü Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Arena Riga'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-14 üstünlükle tamamlayan ev sahibi ekip soyunma odasına 45-40 önde girdi.
Üçüncü çeyreği 72-50'yle geçen Ukrayna temsilcisi mücadeleyi 89-70 kazandı.
Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'nın 12. haftasında 19 Aralık Salı günü Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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