Beşiktaş, Emirhan transferini açıkladı!

Beşiktaş Kulübü, KAP'a yaptığı açıklamada Emirhan İlkhan için Torino ile anlaşıldığını açıkladı.Yapılan açıklamada;ifadeleri kullanıldı.Beşiktaş, altyapısından yetişen Emirhan İlkhan, geçtiğimiz sezontakımın başında olduğu dönemde Süper Kupa finalinde Antalyaspor ile oynanan maçta bulduğu fırsatı iyi değerlendirip sezon içinde rotasyona dahil olmayı başarmıştı.Emirhan, geçtiğimiz sezon 7'si ilk 11'de olmak üzere çıktığıkaydetmeyi başardı.