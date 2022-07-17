Beşiktaş, Emirhan'ı İspanya'ya yetiştirmeye çalışıyor

GENÇ TAKVİYE DEVAM EDECEK

Beşiktaş'ta Domagaj Vida'nın takımdan ayrılmasının ardından stoper arayışlarını yoğunlaştıran yönetim Romain Saiss'ten sonra Çaykur Rizespor'un gelecek vadeden genç savunmacısı Emirhan Topçu ile el sıkıştı.Karadeniz ekibi ile her konuda anlaşan siyah beyazlılar genç oyuncuyu İspanya kampına yetiştirmek için transferde son detayları halletmeye çalışıyor.Kadroya genç oyunculardan takviye yapacaklarını belirten Beşiktaş Spor Direktörü Ceyhun Kazancı, yurt içi ve dışından iki oyuncu daha alabileceklerini ifade etti.Siyah beyazlılar İstanbulsporlu Emrecan Uzuncan için de temaslarını sürdürürken Romanya'nın Astra Giurgiu takımından 22 yaşındaki merkez orta saha Emir Umit'i takip ettikleri öğrenildi. Bu isimlerin yanı sıra kulübün İsviçre'den 2 önemli yabancı oyuncunun peşinde olduğu ifade edildi.