Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ta forma giyen Emirhan İlkhan'ın Torino'ya transfer olacağı gündeme gelmişti. Genç yıldızı kadroda tutmak istediğini açıklayan Beşiktaş ile futbolcu arasında yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Emirhan'ın artık Torino'ya transferine çok az kaldı.



EMİRHAN İÇİN BEŞİKTAŞ KAÇ PARA KAZANACAK?



Siyah-beyazlı kulüple Torino arasında yapılan görüşmelerde İtalyan ekibi futbolcunun serbest kalma bedeli olan 4.5 milyon euro tutarı ödeyeceğini bildirdi. Ayrıca Emirhan İlkhan'ın bir sonraki satışından da Beşiktaş yüzde 20 pay alacak.



TORİNO'DAKİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?



Emirhan İlkhan'ın Torino'da ne kadar maaş alacağı da belli oldu. Genç futbolcu İtalyan ekibinde yıllık 700 bin euro maaş alacak. Emirhan ile Torino arasındaki sözleşme ise 5 yıllık olacak.



EMİRHAN GELECEĞİ İÇİN NE DEMİŞTİ?



Emirhan İlkhan geleceğiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yurt dışına transferim hakkında dün akşam itibarıyla basında çıkan haberlerle ilgili açıklama yapma gereği duyuyorum. Geride bıraktığımız haziran ayında kulübümle olan sözleşmemi yeniledim ve imza atarken yurt dışından uygun bir teklif gelmesi halinde belirli bir meblağ karşılığı ayrılabilmem için anlayış göstermelerini rica ettim. Süreç sonunda transferim olur ya da olmaz, bilemiyorum. Ancak bu durumun benim için de ne kadar zor bir süreç olduğunu paylaşmak istiyorum. Eğer yurtdışına gidersem, Beşiktaş'ı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine" ifadelerini kullandı.





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