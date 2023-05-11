Beşiktaş - Elneny: Yeniden!

Daha önce Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Mohamed Elneny'nin, Arsenal ile 1 yıllık daha sözleşmesi var. Ancak Premier Lig'de bu sezon sadece 5 maçta, 111 dakika forma giyen Mısırlı oyuncunun erken ayrılık ihtimali yüksek...



Mısır basınına göre Beşiktaş bu nedenle devreye girip, Elneny'i yeniden İstanbul'a getirme konusunda girişimlere başladı. Daha önce de Siyah-Beyazlı formayı giyen Mısırlı oyuncunun uyum sorunu yaşamayacağının düşünülmesi en büyük avantajı.



30 yaşındaki Elneny, takımdan sezon sonunda ayrılacak olan Atiba'nın boşluğunu dolduracak.



Elneny, Beşiktaş'ta 36 maçta forma giymiş ve 1 gol atıp, 4 de asist katkısında bulunmuştu.



