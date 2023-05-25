Beşiktaş, El Shaarawy için beklemede

İtalyan kanat forveti ara transfer döneminde almaya çalışan ancak başarılı olamayan Beşiktaş, sezon sonunu iple çekiyor! Sezon sonunda Roma'yla sözleşmesi sona erip, boşa çıkacak olan 30 yaşındaki yıldız için girişimler hızlandı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, El Shaarawy için beklemede
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25 Mayıs 2023 11:21
Sezon sonunda Kevin NKoudou'yla yollarını ayırmayı planlayan Kara Kartal, bu bölgeyi tartışmasız bir isimle doldurmayı planlıyor.

Tecrübeli kanat oyuncusuyla köprüleri devre arasında atan ve Roma'dan Stephan El Shaarawy'yi almak için girişimlerde bulunan yönetim, istediği sonucu alamamıştı.

Mısır asıllı İtalyan kanat forvetin Çizme ekibiyle sözleşmesinin sona ermesini bekleyen Beşiktaş, lig bitiminde 30 yaşındaki futbolcuyu Kartal yapabilmek için girişimlerine hız verdi.

Roma'yla yola devam etmeyecek olan ancak birkaç İtalyan kulübünden teklif alan El Shaarawy'yi ikna turlarının başladığı ifade edildi. Kartal, başarılı futbolcuyu renklerine bağlarsa bu transfer için kasasından bonservis bedeli çıkmayacak. 

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