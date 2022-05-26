'Beşiktaş, Ekuban için görüşmelere başlıyor'

Teknik direktör Valerien Ismael önderliğinde yeni sezonun transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş için Caleb Ekuban gündeme geldi.



Gana basını, siyah-beyazlıların, Genoa forması giyen Ekuban için oyuncunun menajeriyle görüşmelere başlayacağını duyurdu. Haberde, 28 yaşındaki futbolcunun geçen sezon Trabzonspor'dan ayrılmasının ardından Türkiye'ye hızlı bir geri dönüş gerçekleştirmesinin olası olarak görüldüğü ifade edildi.



Ekuban'ın Trabzonspor'dan ayrılmadan önce takımdaki yıldız oyuncu olduğu vurgulanırken, bordo-mavililerde son sezonunda kulübün en çok gol atan oyuncusu olduğu hatırlatıldı.



Trabzonspor'dan Genoa'ya 1.8 milyon euro karşılığında transfer olan Caleb Ekuban, İtalyan ekibinde 33 maçta sahaya çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda iki gol, iki asistlik bir performans ortaya koydu. Ekuban'ın Genoa ile sözleşmesi ise 2024 yılında sona eriyor.



