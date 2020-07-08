Beşiktaş, Egehan Arna ile anlaştı

Fenerbahçe'nin altyapısında yetişen ve uzun yıllar sarı-lacivertli takımda forma giyen Egehan Arna, geçtiğimiz gün kulübüyle yollarını ayırmıştı.
23 yaşındaki basketbolcunun Beşiktaş ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Lig Kariyeri
2019-2020 Fenerbahçe Beko
2018-2019 Fenerbahçe Beko
2017-2018 Fenerbahçe Doğuş
2016-2017 Fenerbahçe
2015-2016 Fenerbahçe
2014-2015 Fenerbahçe Ülker
23 yaşındaki basketbolcunun Beşiktaş ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.
2 YILLIK SÖZLEŞMEEgehan Arna'nın, Beşiktaş'la 2 yıllık sözleşme için el sıkıştığı belirtildi.
Lig Kariyeri
2019-2020 Fenerbahçe Beko
2018-2019 Fenerbahçe Beko
2017-2018 Fenerbahçe Doğuş
2016-2017 Fenerbahçe
2015-2016 Fenerbahçe
2014-2015 Fenerbahçe Ülker