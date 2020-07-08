Beşiktaş, Egehan Arna ile anlaştı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Fenerbahçe'den ayrılan Egehan Arna ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Haber; beIN Sports
Beşiktaş, Egehan Arna ile anlaştı
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08 Temmuz 2020 16:14
Fenerbahçe'nin altyapısında yetişen ve uzun yıllar sarı-lacivertli takımda forma giyen Egehan Arna, geçtiğimiz gün kulübüyle yollarını ayırmıştı.

23 yaşındaki basketbolcunun Beşiktaş ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Egehan Arna'nın, Beşiktaş'la 2 yıllık sözleşme için el sıkıştığı belirtildi.

Lig Kariyeri

2019-2020 Fenerbahçe Beko
2018-2019 Fenerbahçe Beko
2017-2018 Fenerbahçe Doğuş
2016-2017 Fenerbahçe
2015-2016 Fenerbahçe
2014-2015 Fenerbahçe Ülker





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