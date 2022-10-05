TAYYİP TALHA TEKNİK HEYETİ SEVİNDİRDİ

ALİ GÜLTİKEN: "ÇOK BEĞENDİM"

Spor Toto Süper Lig'in ilk 7 haftasında sürekli olarak sağ stoper problemi yaşayan teknik direktör Valerien İsmael, Saiss'e partner arayışında Tayyip Talha'yı deneyerek çözüme ulaştı. Genç savunmacının başarılı performansı Saiss'i de mutlu etti. Faslı futbolcu, Tayyip Talha ile derbide birbirlerini iyi tamamladıklarına vurgu yaptı.Taraftarların takımları adına maçın en iyisi olarak gördüğü 22 yaşındaki oyuncuyla ilgili yönetim ve teknik heyet de aynı düşüncede. Derbinin öne çıkan ismi olan ve Valencia'ya karşı çok iyi bir mücadele ortaya koyarak Ekvadorlu golcünün etkisini azaltan genç stoper, formayı da garanti altına aldı.Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Ali Gültiken, Tayyip Talha Sanuç'un performansı hakkında şu ifadeleri kullandı:"Ben performansını çok beğendim. Özellikle savunmanın merkezinde oynayan futbolcuların bireysel performanslarının yanı sıra yanındaki oyuncuyla da uyumu çok önemli. Saiss ile beraber, iyi bir ikili oluşturdular. Özelliklerine baktığımızda, kafa toplarında oldukça iyi. Pedro ve Valencia gibi atletik iki oyuncuyla birebir oynamak kolay değil. Bu işi de çok iyi başardı. Yani sürati iyi. Ben, Fenerbahçe maçındaki performansına 10 üzerinden dokuz verdim. Çünkü bu tür maçlar hem bire bir oynamayı hem de doğru hamle zamanlaması yapmayı ister. Hata yaparsanız karşınızdaki etkili isimler affetmez. İkisine de nefes aldırmadı. Bu zaten yapabilecekleri konusunda önemli bir referans."