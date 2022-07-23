"BEŞİKTAŞ'TA KALMASINI ARZU EDERDİM"

"AYRILIK DOĞRU KARAR, RANGERS'TA BAŞARILI OLUR"

Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz artık kariyerine İskoç ekibi Glasgow Rangers'ta devam edecek. Siyah-beyazlıların unutulmaz isimlerinden biri olan Ali Gültiken, bu transferle ilgili değerlendirmelerde bulundu.Gültiken, "Bu transferin birçok yönü var. Beşiktaş'ın kendi altyapısından yetiştirmiş olduğu bir değeri Avrupa arenasına çıkarabilmiş olması önemli bir başarı. Altyapıdan yetiştirdiğin oyuncuların kendi kulübüne nasıl bir değer katabildiğini göstermesi açısından da çok önemli. Uzun yıllardır dış transferle yol almaya çalışan kulüplerin batma noktasına geldiği bir dönemde mecburen kendi öz kaynağına yönelmesiyle ortaya çıkan bu durum ders niteliğinde. Rıdvan çok yetenekli bir oyuncu. Beşiktaş'ta kalmasını arzu ederdim" ifadesini kullandı.İskoç temsilcisi, Beşiktaş'a bonuslarla birlikte 6.5 milyon Euro bonservis ve oyuncunun sonraki satışından %20 pay ödeyecek. 21 yaşındaki sol bek, Rangers ile 5 yıllık ön sözleşmeye imza attı. Gültiken, oyuncunun satışı için ayrıca şu değerlendirmeyi yaptı:"Günümüzün ekonomik şartları bu satışı olabilir hale getirdi. Böyle bir teklifi değerlendirmek doğru bir karar. Rıdvan'ın Rangers'ta da başarılı olacağına şüphem yok. Şunu net söyleyebilirim ki, eminim böyle bir oyuncunun kadrosunda devam etmesini Valerien Ismael de arzu ederdi."