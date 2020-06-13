Süper Lig'de 27. hafta maçında Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.Fraport TAV Antalyaspor'un gollerini 15. dakikada Sinan Gümüş ve 35. dakikada Amilyon kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü 68. dakikada Adem Ljajic'ten geldi.Konuk ekip Fraport TAV Antalyaspor'da Nazım Sangare gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü ve gelecek hafta oynama şansını kaybetti.Bu galibiyetin ardından Fraport TAV Antalyaspor puanını 33'e yükseltirken, Beşiktaş 44 puanda kaldı.Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Denizlispor'a konuk olacak. Antalyaspor hafta içi kupada Alanyaspor'a konuk olacak daha sonra ise Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 27. haftasında oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında altyapıdan yetişen kaleci Ersin Destanoğlu'na kalede görev verdi.Alman kaleci Loris Karius'un sözleşmesini feshetmesinin ardından Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran arasında tercih yapmak zorunda kalan Sergen Yalçın, kaleyi Ersin'e emanet etti. 19 yaşındaki file bekçisi, A takımda ilk kez forma giydi.Sergen Yalçın, Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra altyapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz'ı da Caner Erkin'in yerine sol bekte görevlendirdi. Rıdvan Yılmaz bu sezon Süper Lig'de Göztepe karşısında, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 24Anagold Erzincanspor karşısında görev yapmıştı.Sakatlığı devam eden N'Koudou forma giyemezken, cezalı Burak Yılmaz'ın yerine genç oyuncu Güven Yalçın oynadı.Karşılaşmanın ilk yarısında Beşiktaş, Antalyaspor yarı sahasına çok adamla gitmek isterken, kırmızı-beyazlı kunuk ekip sahasında kalablık kalarak hızlı ataklarla rakip kaleye gitti. Beşiktaş pozisyon üretmekte zorlanırken, Antalyaspor ise Beşiktaş savunmasına zor anlar yaşattı.Antalyaspor'da 15. dakikada Amilton ceza sahasının sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunu Ersin kurtardı. Ardından uzak köşeye yaptığı ortasına Sinan Gümüş kafayı vurdu ve top ağlarla buluştu. Karşılaşmanın 35. dakikasında ise Podolski'nin pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Amilton'un uzak köşeye vuruşu ağları havalandırdı.Beşiktaş ilk yarıda kötü bir görüntü sergilerken, siyah-beyazlıların genç sol beki Rıdvan Yılmaz özellikle hücuma çıkışları ve yaptığı ortalarla dikkat çeken isim oldu.Beşiktaş'ta ikinci yarı Güven Yalçın ve Abdoulay Diaby oyundan çıkarken, Adem Ljajic ve Kevin N'Koudou şans buldu. Siyah-beyazlılar ikinci yarı başlar başlamaz Antalyaspor kalesine akın etti. Sağlı, sollu ataklarla Antalyaspor kalesien yüklenen Beşiktaş oldukça önemli fırsatlar buldu.Maçın 50. dakikasında Gökhan Gönül'ün ortasını altı pasın sol çaprazında kontrol eden N'Koudou iyi bir vuruş yapamayınca net fırsat kaçtı. Dakikalar 52'yi gösterdiğinde ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Gökhan Gönül'ün vuruşunu kale çizgisinin üzerinde Veysel Sarı uzaklaştırdı. Gökhan Gönül'ün pozisyonundan kısa bir süre Tyler Boyd, karşı karşıya durumda Ruud Boffin'i geçemedi.Beşiktaş'ta golün gelmemesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın oyuna bir müdahalede daha bulundu. Kevin Prince Boateng ve Tyler Boyd'u kenara alan Sergen Yalçın, Umut Nayir ile Jeremain Lens'i sahaya sürdü. Beşiktaş değişiklikten 3 dakika sonra 68'de golü buldu. Kale önünde Lens'in pasıyla topla buluşan Ljajic'in tek vuruşu ağları havalandırdı ve Beşiktaş durumu 2-1 yaptı.Beşiktaş'ta Sergen Yalçın son oyuncu değişikliği hakkını Caner Erkin'den yana kullandı. Başarılı bir performans gösteren Rıdvan Yılmaz, 78'de yerini Caner Erkin'e bıraktı. 19 yaşındaki Rıdvan Yılmaz ile birlikte 37 yaşındaki Atiba Hutchinson, siyah-beyazlılarda en dikkat çeken iki isim olarak kayıtlara geçti.Beraberlik golü için ataklarına devam eden Beşiktaş, 83. dakikada önce direğe sonra da Boffin'e takıldı. Ljajic'in ortasına Vida'nın kafası üst direkten döndü, ardından bir kafa daha vuran Vida'nın şutunu bu defa Boffin parmaklarının ucuyla kornere çeldi. Kalan bölümde Beşiktaş beraberlik için ataklarını sürdürmesine rağmen golü bulamadı ve kazanan Antalyaspor oldu.6. dakikada Ruiz'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rıdvan Yılmaz'ın şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı gitti.15. dakikada Fraport TAV Antalyaspor 1-0 öne geçti. Ceza sahasında topu boşta bulan Amilton'un vuruşunda top kaleciden geri döndü. Pozisyonu takip eden Amilton'un arka direğe ortaladığı topu Sinan Gümüş müsait pozisyonda kafayla ağlara gönderdi: 0-134. dakikada Jahovic'in ceza sahası dışından şutunda top üstten auta çıktı.35. dakikada Fraport TAV Antalyaspor 2-0 öne geçti. Podolski'nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Amilton düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-246. dakikada Podolski soldan ceza sahasına girmek üzereyken meşin yuvarlağı sağa çıkardı. Sinan Gümüş'ün sert şutunda meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamında Fredy'nin şutunda top kaleci Ersin'de kaldı.50. dakikada Gökhan Gönül'ün ceza sahasının sağından ortaladığı topla arka direkte buluşan N'Koudou'nun vuruşunda kaleciyi geçen topu Antalyaspor savunması çizgi üzerinde uzaklaştırdı.53. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ljajic'in pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Gökhan Gönül'ün şutu kaleci Boffin'i geçti ancak Veysel Sarı topa çizgi üzerinde müdahale ederek pozisyonun gol olmasına izin vermedi.55. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın pasıyla buluşan Hutchinson çalımlarla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu Boyd'un önüne bıraktı. Boyd'un vuruşunda Boffin topun kaleye gitmesini ayaklarıyla engelledi.68. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Elneny'nin savunmanın arkasına gönderdiği topla sağ tarafta buluşan Lens çizgiye inerek topu içeri çevirdi, Ljajic düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-279. dakikada N'Koudou soldan çizgiye inerek topu dışarı çevirdi. Gökhan Gönül ceza sahası dışından gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.83. dakikada Ljajic'in ortasına iyi yükselen Vida'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten dönerek yine Vida'ya geldi. Siyah-beyazlı futbolcu bir kez daha kafayla topa vurdu ancak bu sefer Boffin gole izin vermedi.Vodafone ParkÜmit Öztürk, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş ElbilErsin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rıdvan Yılmaz (Dk. 78 Caner Erkin), Elneny, Hutchinson, Diaby (Dk. 46 N'Koudou), Boateng (Dk. 65 Umut Nayir), Boyd (Dk. 65 Lens), Güven Yalçın (Dk. 46 Ljajic)Boffin, Nazım Sangare (Dk. 66 Bünyamin Balcı), Celustka, Veysel Sarı, Kudriashov, Hakan Özmert, Fredy (Dk. 56 Ufuk Akyol), Amilton, Podolski (Dk. 85 Yekta Kurtuluş), Sinan Gümüş (Dk. 66 Mukairu), Jahovic (Dk. 85 Gustavo)Dk. 15 Sinan Gümüş, Dk. 35 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 68 Ljajic (Beşiktaş)Dk. 12 Nazım Sangare, Dk. 52 Veysel Sarı, Dk. 54 Kudriashov (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 32 Elneny, Dk. 64 Ruiz, 90+1 Vida (Beşiktaş)