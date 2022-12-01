Beşiktaş, Dünya Kupası arasında 9 gün izin yapacak

Beşiktaş, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası için liglere verilen arada 9 gün izin yapacak.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı ekip, ligin diğer yarısı için hazırlıklarına 24 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.



Siyah-beyazlı ekibin kamp programı ise daha sonra açıklanacak.



