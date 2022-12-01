Beşiktaş, Dünya Kupası arasında 9 gün izin yapacak

Beşiktaş'ın, 2022 FIFA Dünya Kupası için liglere verilen arada 9 gün izin yapacağı açıklandı.

Beşiktaş, Dünya Kupası arasında 9 gün izin yapacak
Beşiktaş, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası için liglere verilen arada 9 gün izin yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı ekip, ligin diğer yarısı için hazırlıklarına 24 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.

Siyah-beyazlı ekibin kamp programı ise daha sonra açıklanacak.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Ekvador00000000
2Hollanda00000000
3Katar00000000
4Senegal00000000
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