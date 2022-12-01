Beşiktaş, Dünya Kupası arasında 9 gün izin yapacak
Beşiktaş'ın, 2022 FIFA Dünya Kupası için liglere verilen arada 9 gün izin yapacağı açıklandı.
Beşiktaş, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası için liglere verilen arada 9 gün izin yapacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı ekip, ligin diğer yarısı için hazırlıklarına 24 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.
Siyah-beyazlı ekibin kamp programı ise daha sonra açıklanacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı ekip, ligin diğer yarısı için hazırlıklarına 24 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.
Siyah-beyazlı ekibin kamp programı ise daha sonra açıklanacak.
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