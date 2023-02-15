Beşiktaş, dünya devleriyle yardım maçı oynayacak

Beşiktaş, depremin yaralarını sarmak için yaz aylarında bir hazırlık turnuvası düzenleme kararı aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, dünya devleriyle yardım maçı oynayacak
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15 Şubat 2023 09:34
Beşiktaş Kulübü, tüm ülkemizi yasa boğan depremin ardından bölgenin yaralarını sarmak için büyük çaba sarf ediyor.

Siyah-Beyazlılar, Avrupa'nın dev kulüplerinden biriyle yardım maçı yapmak için girişimlere başladı.

Bu doğrultuda Almanya'dan Bayern Münih, RB Leipzig ve Borussia Dortmund, İspanya'dan Valencia, İtalya'dan İnter, İngiltere'den; Tottenham ve Manchester United'la temas kurulma kararı alındığı bildirildi.

Plana göre İstanbul'da oynanacak olan yardım maçının tüm gelirleri deprem bölgesine ulaştırılacak. 

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www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
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