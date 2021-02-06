Beşiktaş, Douglas için 1 Mart'ı bekliyor

Beşiktaş, ara transfer döneminde Lens, Mirin ve Boyd'u göndererek kadro dışı oyuncularından kurtulurken; elinde şimdilik sadece Douglas kaldı.



Siyah-beyazlılar, Douglas'tan kurtulmak için de Brezilya'da transferin açılacağı 1 Mart'ı bekliyor. Gelen bilgilere göre Brezilya'dan birkaç takım Douglas ile ilgileniyor. Beşiktaş yönetimi bir anlaşma olması durumunda Douglas'ı herhangi bir bedel olmadan vermeye hazır.



