Beşiktaş, Douglas için 1 Mart'ı bekliyor

Ara transfer döneminde Lens, Mirin ve Boyd'u göndererek kadro dışı oyuncularından kurtulan Beşiktaş, Douglas için 1 Mart'ı beklemeye başladı.

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Beşiktaş, Douglas için 1 Mart'ı bekliyor
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06 Şubat 2021 14:54
Beşiktaş, ara transfer döneminde Lens, Mirin ve Boyd'u göndererek kadro dışı oyuncularından kurtulurken; elinde şimdilik sadece Douglas kaldı.

Siyah-beyazlılar, Douglas'tan kurtulmak için de Brezilya'da transferin açılacağı 1 Mart'ı bekliyor. Gelen bilgilere göre Brezilya'dan birkaç takım Douglas ile ilgileniyor. Beşiktaş yönetimi bir anlaşma olması durumunda Douglas'ı herhangi bir bedel olmadan vermeye hazır.



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