Beşiktaş 'Dorukhan' denince durdu

Beşiktaş'ta Nazım Sangare transferinin yatmasının sebebi belli oldu. İşte Antalyaspor'un Sangare karşılığında Beşiktaş'tan istediği oyuncu...

Haber; Sabah
Beşiktaş 'Dorukhan' denince durdu
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20 Ekim 2020 08:52
Beşiktaş, uzun süre peşinden koştuğu Antalyaspor'un sağ bek oyuncusu Nazım Sangare'yi, Fenerbahçe'ye kaptırdı. Antalyaspor milli sağ bek için 2 milyon euro isterken, siyah beyazlılar ise işi takasla bitirmeye çalıştı.

Dorukhan Toköz'ü istediler

Jeremain Lens, Cyle Larin, İsimat Mirin gibi oyuncuların bulunduğu paketten 1 ya da 2 oyuncuyu vererek işi bitirmeye çalışırken; Antalyaspor Dorukhan Toköz'ü isteyince takas görüşmeleri durdu..



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