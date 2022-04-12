Beşiktaş - Domagoj Vida: Anlaşma tamam

3.4 milyon Euro alan deneyimli stoper Domagoj Vida, 1.5 milyon Euro'ya ikna oldu. 2 yıllık yeni kontrat için Başkan Çebi'nin onayı bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş - Domagoj Vida: Anlaşma tamam
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12 Nisan 2022 11:00
Beşiktaş ile Domagoj Vida görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

Siyah-beyazlı yönetim, 33 yaşındaki Hırvat oyuncunun isteklerinden geri adım atması üzerine bir kez daha kendisiyle görüştü ve masaya ilk olarak yeniden 1.5 milyon Euro'dan 2 yıllık kontrat teklifiyle oturdu.

Tecrübeli stoper, Beşiktaş ve İstanbul'da kalma arzusuyla birlikte kendisine önerilen son rakama 'Tamam' dedi ve iki taraf el sıkıştı.

ÇEBİ'NİN ONAYI BEKLENİYOR

Teknik direktör Valerien Ismael de oyuncunun kalmasını isterken, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de onay vermesi halinde resmi imza atılacak. 

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