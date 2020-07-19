Beşiktaş, Doğukan İnci transferini bitiriyor

TFF 3. Lig'de Antalya'daki Play- Off maçları için gün sayan Karşıyaka'da aylardır konuşulan Doğukan İnci'nin Beşiktaş'a transferi gerçekleşmek üzere.



Kaf-Kaf'ın 21 yaşındaki kanat oyuncusu için daha önce menajeri kanalıyla teklif yapan Beşiktaş'ın yönetimle 2 milyon TL'nin üzerinde bonservis bedeli ve sonraki transferinden yüzde 15 pay karşılığı anlaştığı iddia edildi.



21 yaşındaki oyuncu, bu sezon TFF 3. Lig 2. Grup'ta 24 maçta forma giyerken 12 gol atıp 5 kez de asist yaptı.



Doğukan İnci'nin İzmir ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



