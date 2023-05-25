Beşiktaş, Divock Origi için şartları zorluyor!

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren Siyah-Beyazlılar, santrfor hattında bir yıldız hamlesi yapmayı planlıyor.



Kendisine verilen bütün şansları geri çeviren Jackson Muleka'yı lig bitiminde satma kararı alan Kartal, Demokratik Kongolu futbolcunun yerini İtalya Serie A devi Milan'dan Divock Origi'yle doldurmak istiyor.



Milan'dan sezon sonunda ayrılma kararı alan 28 yaşındaki Belçikalı santrfor için menajeriyle pazarlıklara başlayan yöneticiler, tüm mali şartları zorlama kararı aldı.



MULEKA ELDEN ÇIKARILACAK

Muleka'yı 4 milyon Euro bandında bir rakama elden çıkarmaya hazırlanan idareciler, bu miktarı 2 yıllık kontrat karşılığında Origi'ye vermeye hazır.



Divcok Origi bu sezon Milan formasıyla 35 maçta 2 gol 1 asistlik perfomans sergiledi.



