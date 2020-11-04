Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'na koronavirüs engeli

Beşiktaş Kulübünün olağan divan kurulu toplantısına, kulüpteki koronavirüs testleri pozitif çıkan personellerin olması engel oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'na koronavirüs engeli
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04 Kasım 2020 19:24
Beşiktaş Kulübünün olağan divan kurulu toplantısı, bazı kulüp personelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanması nedeniyle ertelendi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, 7 Kasım 2020 Cumartesi günü saat 11.00'de Vodafone Park'ta gerçekleştirmeyi planladığı 2020 Yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, kulüp personelimize rutin olarak yapılan Kovid-19 PCR testlerinde pozitif vakalara rastlanılması sebebiyle alınan önlemler kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.



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