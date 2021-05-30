'Beşiktaş, Diego Laxalt'ı transfer etmek istiyor'

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, bonservisi Milan'da olanile ilgilendiği öne sürüldü.Milan'ın geçen sezon İskoçya Ligi takımlarından Celtic'e kiraladığı Diego Laxalt için İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'dan Beşiktaş iddiası gündeme geldi. Kariyerinin büyük bölümünde sol açık oynayan, zaman zaman ve geçen sezon Celtic'te sol bek olarak görev yapan 28 yaşındaki Uruguaylı için Beşiktaş'ın şartlarını sorduğu belirtildi.Beşiktaş'ın yanı sıra, Portekiz Ligi takımlarından Porto'nun da Diego Laxalt ile ilgilendiği vurgulandı.Milan ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek Diego Laxalt için Beşiktaş ve Porto'nun İtalyan ekibine önümüzdeki günlerde resmi teklif yapacağının altı çizildi.Milan'ın 2018 yılında Genoa'dan 19 milyon euroya transfer ettiği Diego Laxalt, geçen sezon Celtic'te toplam 26 maça çıktı. Bu maçların 22'sine 11'de başlayan Laxalt, 1 kez fileleri havalandırdı.