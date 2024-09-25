Beşiktaş, devlerle yarışıyor!

Süper Lig'in 6. haftasında sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, sezona yaptığı iyi başlangıcı sürdürdü. Siyah-beyazlılar, beklentilerin altında kalan sezonun ardından yeni sezona fırtına gibi girmiş durumda.
Yeni sezona yeni teknik direktörü ve yıldızlarıyla birlikte giriş yapan Beşiktaş, gösterişli futboluyla dikkat çekiyor. Açılışı, Süper Kupa'da Galatasaray karşısında 5-0'lık skorla yapan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Lugano'ya 2 maçta 8 gol atarak gruplara kalmayı başarmıştı.
AVRUPA DEVLERİYLE YARIŞIYOR
Süper Lig'de de yoluna namağlup olarak devam eden Beşiktaş; Samsunspor'u 2-0, Antalyaspor'u 4-2, Sivasspor'u 2-0 ve Eyüpspor'u da 2-1 yenip Trabzonspor'la 1-1 berabere kalmıştı. Resmi olarak bu sezon henüz 8 maça çıkmasına rağmen rakip fileleri tam 24 kez sarsan Beşiktaş, hücum efektifliği konusunda Avrupa'nın devleriyle yarışıyor.
BEŞİNCİ SIRADA YER ALDI
Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, bu sezon attığı 29 golle maç başına 4.83'lük bir istatistik tutturarak hücum efektifliği konusunda zirvede yer aldı. İkinci sırada ise 28 golle maç başına 3.5 gol istatistiği yakalayan Hollanda ekibi Eindhoven var. Portekiz temsilcisi Sporting, 27 gol ve 3.38'lik oranla listede üçüncü konumda. Katalan devi Barcelona, 23 gol ve 3.29'luk ortalamayla dördüncü konumda olurken Beşiktaş da 24 gol ve maç başına 3 gol ortalamasıyla listede beşinci sırada yer aldı. Avrupa'nın ilk 10 en skorer listesinde Kartal'ın ardından Fransa Lig 1 devi Paris Saint Germain, 18 gol ve 3 gol ortalamayla altıncı sırada yer alırken onu; Marsilya, Leverkusen, Stuttgart ve Nice takip etti.
Yeni sezona yeni teknik direktörü ve yıldızlarıyla birlikte giriş yapan Beşiktaş, gösterişli futboluyla dikkat çekiyor. Açılışı, Süper Kupa'da Galatasaray karşısında 5-0'lık skorla yapan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Lugano'ya 2 maçta 8 gol atarak gruplara kalmayı başarmıştı.
AVRUPA DEVLERİYLE YARIŞIYOR
Süper Lig'de de yoluna namağlup olarak devam eden Beşiktaş; Samsunspor'u 2-0, Antalyaspor'u 4-2, Sivasspor'u 2-0 ve Eyüpspor'u da 2-1 yenip Trabzonspor'la 1-1 berabere kalmıştı. Resmi olarak bu sezon henüz 8 maça çıkmasına rağmen rakip fileleri tam 24 kez sarsan Beşiktaş, hücum efektifliği konusunda Avrupa'nın devleriyle yarışıyor.
BEŞİNCİ SIRADA YER ALDI
Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, bu sezon attığı 29 golle maç başına 4.83'lük bir istatistik tutturarak hücum efektifliği konusunda zirvede yer aldı. İkinci sırada ise 28 golle maç başına 3.5 gol istatistiği yakalayan Hollanda ekibi Eindhoven var. Portekiz temsilcisi Sporting, 27 gol ve 3.38'lik oranla listede üçüncü konumda. Katalan devi Barcelona, 23 gol ve 3.29'luk ortalamayla dördüncü konumda olurken Beşiktaş da 24 gol ve maç başına 3 gol ortalamasıyla listede beşinci sırada yer aldı. Avrupa'nın ilk 10 en skorer listesinde Kartal'ın ardından Fransa Lig 1 devi Paris Saint Germain, 18 gol ve 3 gol ortalamayla altıncı sırada yer alırken onu; Marsilya, Leverkusen, Stuttgart ve Nice takip etti.