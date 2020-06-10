Beşiktaş Destek Kampanyası'nın detayları 12 Haziran'da belli olacak

Beşiktaş Kulübü, taraftarın ve Beşiktaş'a gönül verenlerin desteği ile bir kampanya başlatıyor.
Gerçekleştirilecek kampanyanın detayları, siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 12 Haziran Cuma günü Vodafone Park'ta gerçekleştireceği basın toplantısıyla belli olacak.
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Gerçekleştirilecek kampanyanın detayları, siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 12 Haziran Cuma günü Vodafone Park'ta gerçekleştireceği basın toplantısıyla belli olacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın