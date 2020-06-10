Beşiktaş Destek Kampanyası'nın detayları 12 Haziran'da belli olacak

Beşiktaş Kulübü, taraftarın ve Beşiktaş'a gönül verenlerin desteği ile bir kampanya başlatıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Beşiktaş Destek Kampanyası'nın detayları 12 Haziran'da belli olacak
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10 Haziran 2020 19:09
Beşiktaş Kulübü, taraftarın ve Beşiktaş'a gönül verenlerin desteği ile bir kampanya başlatıyor.

Gerçekleştirilecek kampanyanın detayları, siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 12 Haziran Cuma günü Vodafone Park'ta gerçekleştireceği basın toplantısıyla belli olacak.

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