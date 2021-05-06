Beşiktaş derbisinde Onyekuru kararı

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde eksik ve sakat oyuncuların durumu netleşti.



Kart cezası bulunmayan sarı-kırmızılı takımda dev maç öncesi tek eksik izolasyondaki Etebo... Sakatlığını atlatan Onyekuru'nun bu hafta da yedek kulübesinde oturması bekleniyor. Devre arasında takıma katılan ve ilk iki maçında 3 gol atan Njeryalı futbolcu, ardından inişe geçince ilk 11'deki yerini de kaybetmişti.



Fatih Terim'in geçtiğimiz sezon kritik maçlarda önemli işler yapan Onyekuru'ya maçın ikinci devresinde şans vermesi bekleniyor. Oyuncusuyla özel görüşmeler yapan ve güvenini yineleyen Fatih Terim'in sakatlık ve annesinin vefatıyla düşüşe geçen Onyekuru'ya moral verdiği kaydedildi. 4 maçtır forma giymeyen Nijeryalı oyuncu bu sezon ligde 12 maçta 5 gollük bir performans sergiledi.



ONYEKURU DERBİYE HAZIRLANMALI



Sabah Gazetesi yazarlarından Levent Tüzemen ise şu ifadeleri kullandı;



"G.Saraylı oyuncuların sezon finali Beşiktaş'a karşı gerçekleşecek. Terim'in Onyekuru'yu Beşiktaş maçına hazırlaması lazım. Kapanan takımları açabilmek için Onyekuru'ya ihtiyaç var. Ayrıca diripling yapabilen oyuncu Galatasaray'da yok. Herkes ayağa pas yapıyor, araya oynamaya çalışıyor ama topla da rakip sahaya hızlı gitmek gerekir. Beşiktaş önünde Onyekuru bu özelliği ile ön plana çıkabilir"



